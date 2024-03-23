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23 марта, 15:04
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МВД: Все участники теракта в "Крокусе" являются иностранными гражданами

В МВД России выступили с опровержением информации о том, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус сити холле" являются гражданами РФ. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что все они иностранцы.

"В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус сити холле", скрывшиеся на автомобиле "Рено-Логан" и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", — сообщила представитель МВД.

Она добавила, что в настоящее время миграционными подразделениями ведомства и представителями ФСБ России проводится тщательная проверка оснований для их нахождения в стране. Правоохранители выясняют продолжительность пребывания на территории РФ каждого из задержанных, а также выявляют адреса фактического проживания и иные важные детали.

МВД призывает журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенных сведений и преждевременных оценок, а россиян — доверять только официальным сообщениям правоохранительных ведомств.

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Напомним, 22 марта группа вооружённых людей начала стрелять по захваченным врасплох посетителям красногорского комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего террористы решили устроить поджог, облив бензином сидения в зрительном зале. Известно, что были задержаны 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их поджидали подельники. Автомобиль головорезов был задержан в Брянской области. Один из боевиков рассказал, что пошёл на варварское преступление ради 500 тысяч рублей, которые пообещал ему неизвестный куратор в Интернете.

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Life.ru

Владимир Озеров
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