МВД: Все участники теракта в "Крокусе" являются иностранными гражданами
В МВД России выступили с опровержением информации о том, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус сити холле" являются гражданами РФ. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что все они иностранцы.
"В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус сити холле", скрывшиеся на автомобиле "Рено-Логан" и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", — сообщила представитель МВД.
Она добавила, что в настоящее время миграционными подразделениями ведомства и представителями ФСБ России проводится тщательная проверка оснований для их нахождения в стране. Правоохранители выясняют продолжительность пребывания на территории РФ каждого из задержанных, а также выявляют адреса фактического проживания и иные важные детали.
МВД призывает журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенных сведений и преждевременных оценок, а россиян — доверять только официальным сообщениям правоохранительных ведомств.
Напомним, 22 марта группа вооружённых людей начала стрелять по захваченным врасплох посетителям красногорского комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего террористы решили устроить поджог, облив бензином сидения в зрительном зале. Известно, что были задержаны 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их поджидали подельники. Автомобиль головорезов был задержан в Брянской области. Один из боевиков рассказал, что пошёл на варварское преступление ради 500 тысяч рублей, которые пообещал ему неизвестный куратор в Интернете.
Life.ru