МВД: Все участники теракта в "Крокусе" являются иностранными гражданами

В МВД России выступили с опровержением информации о том, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус сити холле" являются гражданами РФ. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что все они иностранцы.

"В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус сити холле", скрывшиеся на автомобиле "Рено-Логан" и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", — сообщила представитель МВД.

Она добавила, что в настоящее время миграционными подразделениями ведомства и представителями ФСБ России проводится тщательная проверка оснований для их нахождения в стране. Правоохранители выясняют продолжительность пребывания на территории РФ каждого из задержанных, а также выявляют адреса фактического проживания и иные важные детали.