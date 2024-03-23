Регион

Уведомления отключены

23 марта, 14:43

Зоопарк и музеи Москвы направят выручку пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Московский зоопарк и музеи столицы передадут всю выручку на помощь пострадавшим в террористической атаке на "Крокус сити холл" людям. Об этом говорится в заявлениях руководителей музеев и зоопарка.

"Все денежные средства, которые наши музеи заработают в эти дни, мы направим в помощь тем, кому сегодня она так необходима. Никакие развлекательные и массовые программы в ближайшее время на наших площадках проводиться не будут. Мы скорбим вместе с семьями погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого чудовищного преступления", говорится в совместном заявлении директора Московского музея космонавтики Натальи Артюхиной и руководителя Государственного музея Пушкина Евгения Богатырёва, их цитирует агентство "Москва".

При этом все музеи, находящиеся в городском управлении, будут открыты для посетителей в эти выходные. Выручку от продажи билетов направят организации "Российский Красный Крест" для помощи пострадавшим в теракте. Таково совместное решение представителей музейного сообщества, и оно было поддержано администрацией столичного зоопарка.

"В эти сложные дни коллектив Московского зоопарка решил все вырученные средства от продажи билетов направить на поддержку жертв и пострадавших от трагедии в "Крокус сити". Мы не можем быть безучастными и всем сердцем остаёмся с теми, кого затронула эта беда", — приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Глава фракции ЕР Васильев гордится реакцией общества на теракт в "Крокусе"
Глава фракции ЕР Васильев гордится реакцией общества на теракт в "Крокусе"

Напомним, 22 марта группа вооружённых людей начала стрелять по захваченным врасплох посетителям красногорского комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего злоумышленники залили концертный зал бензином и подожгли его. СК РФ информировал о 133 погибших. А по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, а пострадавших — более 120 человек. Известно, что были задержаны 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники. Renault убийц задержали в Брянской области, в сотне километров от границы. Один из задержанных признался, что согласился совершить чудовищное преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Московский зоопарк
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров