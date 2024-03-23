Зоопарк и музеи Москвы направят выручку пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Московский зоопарк и музеи столицы передадут всю выручку на помощь пострадавшим в террористической атаке на "Крокус сити холл" людям. Об этом говорится в заявлениях руководителей музеев и зоопарка.

"Все денежные средства, которые наши музеи заработают в эти дни, мы направим в помощь тем, кому сегодня она так необходима. Никакие развлекательные и массовые программы в ближайшее время на наших площадках проводиться не будут. Мы скорбим вместе с семьями погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого чудовищного преступления", — говорится в совместном заявлении директора Московского музея космонавтики Натальи Артюхиной и руководителя Государственного музея Пушкина Евгения Богатырёва, их цитирует агентство "Москва".

При этом все музеи, находящиеся в городском управлении, будут открыты для посетителей в эти выходные. Выручку от продажи билетов направят организации "Российский Красный Крест" для помощи пострадавшим в теракте. Таково совместное решение представителей музейного сообщества, и оно было поддержано администрацией столичного зоопарка.