Зоопарк и музеи Москвы направят выручку пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Московский зоопарк и музеи столицы передадут всю выручку на помощь пострадавшим в террористической атаке на "Крокус сити холл" людям. Об этом говорится в заявлениях руководителей музеев и зоопарка.
"Все денежные средства, которые наши музеи заработают в эти дни, мы направим в помощь тем, кому сегодня она так необходима. Никакие развлекательные и массовые программы в ближайшее время на наших площадках проводиться не будут. Мы скорбим вместе с семьями погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого чудовищного преступления", — говорится в совместном заявлении директора Московского музея космонавтики Натальи Артюхиной и руководителя Государственного музея Пушкина Евгения Богатырёва, их цитирует агентство "Москва".
При этом все музеи, находящиеся в городском управлении, будут открыты для посетителей в эти выходные. Выручку от продажи билетов направят организации "Российский Красный Крест" для помощи пострадавшим в теракте. Таково совместное решение представителей музейного сообщества, и оно было поддержано администрацией столичного зоопарка.
"В эти сложные дни коллектив Московского зоопарка решил все вырученные средства от продажи билетов направить на поддержку жертв и пострадавших от трагедии в "Крокус сити". Мы не можем быть безучастными и всем сердцем остаёмся с теми, кого затронула эта беда", — приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Напомним, 22 марта группа вооружённых людей начала стрелять по захваченным врасплох посетителям красногорского комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего злоумышленники залили концертный зал бензином и подожгли его. СК РФ информировал о 133 погибших. А по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, а пострадавших — более 120 человек. Известно, что были задержаны 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники. Renault убийц задержали в Брянской области, в сотне километров от границы. Один из задержанных признался, что согласился совершить чудовищное преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.
Life.ru