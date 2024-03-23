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23 марта, 14:14

Глава фракции ЕР Васильев гордится реакцией общества на теракт в "Крокусе"

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев гордится реакцией общества на трагедию в "Крокусе": люди проявили сострадание к пострадавшим, приняли чужую боль как свою. С момента теракта на Дубровке ("Норд-Ост") общество и страна претерпели изменения, считает он.

"Это жестокий и кровавый теракт, похожий на теракт в "Норд-Осте". Но там была другая операция и другое общество. Мы сейчас живём среди людей, которые умеют сострадать. В таком обществе честь — жить и работать. Мы стали намного сильнее", — сказано в тексте сообщения пресс-службы "Единой России".

"Всеобщая беда": В Госдуме отметили ужас даже у недругов России из-за теракта в "Крокусе"
"Всеобщая беда": В Госдуме отметили ужас даже у недругов России из-за теракта в "Крокусе"

Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание, облив бензином сиденья в зрительном зале. Следственный комитет официально сообщает о 133 погибших. Ещё более 120 пострадало. Преступников нашли неподалёку от границы с Украиной, куда они, по предварительной информации, пытались бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Владимир Озеров
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