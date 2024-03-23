Глава фракции ЕР Васильев гордится реакцией общества на теракт в "Крокусе"

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев гордится реакцией общества на трагедию в "Крокусе": люди проявили сострадание к пострадавшим, приняли чужую боль как свою. С момента теракта на Дубровке ("Норд-Ост") общество и страна претерпели изменения, считает он.

"Это жестокий и кровавый теракт, похожий на теракт в "Норд-Осте". Но там была другая операция и другое общество. Мы сейчас живём среди людей, которые умеют сострадать. В таком обществе честь — жить и работать. Мы стали намного сильнее", — сказано в тексте сообщения пресс-службы "Единой России".