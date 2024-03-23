"Всеобщая беда": В Госдуме отметили ужас даже у недругов России из-за теракта в "Крокусе"
Депутат Хамитов заявил, что теракт в "Крокусе" ужаснул даже недругов России
"Крокус" после теракта. Обложка © МЧС России
Террористические атаки — это глобальное зло, которое может затронуть любое государство, поэтому сегодня даже недружественные страны выразили солидарность с Россией после теракта в "Крокус сити холле". Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы РФ Амир Хамитов.
Трагедия в "Крокус сити холле" настолько потрясла людей по всему миру, что сегодня нам соболезнуют даже в тех странах, которые не отличаются особой симпатией к России.
Прежде всего, речь идёт о Прибалтике, где обычные граждане хорошо понимают, что с терроризмом может столкнуться каждый, независимо от того, в какой стране он проживает и каких взглядов придерживается. Хамитов уверен, что цветы у российских посольств в разных странах мира — это свидетельство простого человеческого сочувствия.
"Терроризм — это всеобщая беда, зло мирового масштаба, и противостоять ему можно только всем вместе", — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. СК РФ сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину преступников задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.