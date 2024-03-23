"Всеобщая беда": В Госдуме отметили ужас даже у недругов России из-за теракта в "Крокусе"

Террористические атаки — это глобальное зло, которое может затронуть любое государство, поэтому сегодня даже недружественные страны выразили солидарность с Россией после теракта в "Крокус сити холле". Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы РФ Амир Хамитов.

Трагедия в "Крокус сити холле" настолько потрясла людей по всему миру, что сегодня нам соболезнуют даже в тех странах, которые не отличаются особой симпатией к России.

Прежде всего, речь идёт о Прибалтике, где обычные граждане хорошо понимают, что с терроризмом может столкнуться каждый, независимо от того, в какой стране он проживает и каких взглядов придерживается. Хамитов уверен, что цветы у российских посольств в разных странах мира — это свидетельство простого человеческого сочувствия.