Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом
Стихийный мемориал памяти жертв теракта в "Крокусе". Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Глава государства сказал об этом в телеобращении к гражданам.
Обращение президента России Владимира Путина в связи с терактом в "Крокусе". Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Выражаю глубокие искренние соболезнования тем, кто потерял близких. Вместе с вами скорбит вся страна. 24 марта объявляю днём общенационального траура", — заявил Путин.
В пятницу, 22 марта, группа из нескольких вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед концертом группы "Пикник". Террористы начали без разбора расстреливать всех людей, попадавшихся им на глаза, после чего подожгли помещение изнутри с помощью бензина. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят допрос подозреваемых. Число погибших в результате теракта уже достигло 143, ещё более 120 пострадало.