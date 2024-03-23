Названы ущерб и примерные сроки восстановления "Крокуса" после жуткого теракта

Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян дал профессиональную оценку ущербу, нанесённому подмосковному концертному залу "Крокус сити холл" в результате теракта 22 марта. По его словам, каждый уничтоженный квадратный метр комплекса стоил около 250–300 тысяч рублей.

Эксперт подчеркнул, что в эту цену входит и всё потерянное оборудование зала, который считался одним из лучших в РФ. При площади комплекса 38 тысяч квадратных метров суммарный ущерб может достигать 11,4 миллиарда рублей.

"Восстановление потребуется в том числе и пострадавшей технике, концертному оборудованию. Большая часть из утраченного в Россию не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту или замены на оборудование других производителей", — поделился Манасян с РИА "Новости".