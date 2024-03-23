Названы ущерб и примерные сроки восстановления "Крокуса" после жуткого теракта
Вице-президент СТЦ Манасян: Нанесённый "Крокусу" ущерб может достигать 11,4 млрд
Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян дал профессиональную оценку ущербу, нанесённому подмосковному концертному залу "Крокус сити холл" в результате теракта 22 марта. По его словам, каждый уничтоженный квадратный метр комплекса стоил около 250–300 тысяч рублей.
Эксперт подчеркнул, что в эту цену входит и всё потерянное оборудование зала, который считался одним из лучших в РФ. При площади комплекса 38 тысяч квадратных метров суммарный ущерб может достигать 11,4 миллиарда рублей.
"Восстановление потребуется в том числе и пострадавшей технике, концертному оборудованию. Большая часть из утраченного в Россию не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту или замены на оборудование других производителей", — поделился Манасян с РИА "Новости".
В завершение вице-президент СТЦ назвал примерные сроки восстановления "Крокуса". Строительные работы займут не менее восьми-десяти месяцев. Однако перед их началом следует убедиться в целесообразности ремонта, так как несущие элементы сооружения тоже могли быть повреждены.
Теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник". Вооружённые боевики расстреляли посетителей комплекса из автоматического оружия, а потом подожгли здание и скрылись. Впрочем, уйти от наказания головорезам не удалось. Они были задержаны в Брянской области при попытке скрыться на Украине. Один из стрелков признался, что пошёл на массовое убийство ради полумиллиона рублей. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.
t.me / МЧС России