"Хаотично разбросанный металл": Спасателям приходится вручную разбирать завалы в "Крокусе"
МЧС: Завалы после пожара в "Крокусе" приходится разбирать вручную
Начальник поисково-спасательного подразделения отряда "Центроспас" МЧС РФ Андрей Туманов назвал сложной работу над разбором завалов после теракта и пожара в "Крокусе". Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.
Начальник поисково-спасательного подразделения отряда Туманов о работе на завалах в "Крокусе". Видео © Telegram / МЧС России
"Завал сложный, после пожара он всегда сложный, а здесь он практически весь состоит из хаотически разбросанного металла. Металлические фермы разной степени, резать приходится практически всё вручную — газорезом и бензорезом. Никакая тяжёлая техника на месте работать не может", — объяснил он.
Напомним, 22 марта группа боевиков открыла огонь по посетителям комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего преступники подожгли здание, облив сиденья в зрительном зале зажигательной смесью. По официальным данным, погибло 133 человека, по неофициальным — больше. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. Головорезов накрыли в Брянской области. Один из них рассказал, что согласился на массовое убийство мирных граждан ради выплаты размером 500 тысяч рублей, которую ему пообещал анонимный куратор в Интернете. Сейчас террористов доставили в московский Следственный комитет.
Life.ru