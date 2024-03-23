"Хаотично разбросанный металл": Спасателям приходится вручную разбирать завалы в "Крокусе"

Начальник поисково-спасательного подразделения отряда "Центроспас" МЧС РФ Андрей Туманов назвал сложной работу над разбором завалов после теракта и пожара в "Крокусе". Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

"Завал сложный, после пожара он всегда сложный, а здесь он практически весь состоит из хаотически разбросанного металла. Металлические фермы разной степени, резать приходится практически всё вручную — газорезом и бензорезом. Никакая тяжёлая техника на месте работать не может", — объяснил он.