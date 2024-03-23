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23 марта, 16:49

"Хаотично разбросанный металл": Спасателям приходится вручную разбирать завалы в "Крокусе"

МЧС: Завалы после пожара в "Крокусе" приходится разбирать вручную

Начальник поисково-спасательного подразделения отряда "Центроспас" МЧС РФ Андрей Туманов назвал сложной работу над разбором завалов после теракта и пожара в "Крокусе". Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Начальник поисково-спасательного подразделения отряда Туманов о работе на завалах в "Крокусе". Видео © Telegram / МЧС России

"Завал сложный, после пожара он всегда сложный, а здесь он практически весь состоит из хаотически разбросанного металла. Металлические фермы разной степени, резать приходится практически всё вручную — газорезом и бензорезом. Никакая тяжёлая техника на месте работать не может", — объяснил он.

Охранник "Крокуса" спас десятки человек во время кровавого теракта
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Напомним, 22 марта группа боевиков открыла огонь по посетителям комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего преступники подожгли здание, облив сиденья в зрительном зале зажигательной смесью. По официальным данным, погибло 133 человека, по неофициальным — больше. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. Головорезов накрыли в Брянской области. Один из них рассказал, что согласился на массовое убийство мирных граждан ради выплаты размером 500 тысяч рублей, которую ему пообещал анонимный куратор в Интернете. Сейчас террористов доставили в московский Следственный комитет.

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Life.ru

Владимир Озеров
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