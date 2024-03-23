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23 марта, 16:04
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Беглых террористов из "Крокуса" доставили в московский СК

Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в московский СК

Подозреваемых в совершении теракта в красногорском "Крокус сити холле" доставили в московский Следственный комитет. Об этом сообщил корреспондент "Москвы 24".

Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в СК в Москве. Видео © Telegram / Москва 24

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Напомним, 22 марта группа боевиков открыла огонь по посетителям комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего преступники подожгли здание. По официальным данным, погибло 133 человека, по неофициальным — больше. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ждали сообщники. Машины преступников остановили на территории Брянской области. Один из них рассказал, куда они дели оружие и какой гонорар им обещали за массовое убийство.

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Telegram / Москва 24

Александра Мышляева
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