Беглых террористов из "Крокуса" доставили в московский СК
Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в московский СК
Подозреваемых в совершении теракта в красногорском "Крокус сити холле" доставили в московский Следственный комитет. Об этом сообщил корреспондент "Москвы 24".
Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в СК в Москве. Видео © Telegram / Москва 24
Напомним, 22 марта группа боевиков открыла огонь по посетителям комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего преступники подожгли здание. По официальным данным, погибло 133 человека, по неофициальным — больше. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ждали сообщники. Машины преступников остановили на территории Брянской области. Один из них рассказал, куда они дели оружие и какой гонорар им обещали за массовое убийство.
Telegram / Москва 24