Регион

Уведомления отключены

23 марта, 14:26
10670

"Отвечай, у тебя одно ухо осталось": Боевик рассказал, куда они дели оружие после теракта

Российские спецслужбы доблестно выполнили особое указание по поимке устроивших теракт в "Крокус сити холле" — "брать ублюдков живыми". Силовики настигли "рено" боевиков на трассе в Брянской области и работали ювелирно: стреляли по колёсам, огонь на поражение не открывали. Именно поэтому изначально паре террористов удалось сбежать в лес. Одного из них правоохранители быстро догнали и задержали, второй в панике забрался на дерево и прятался там, но силовики подняли в небо беспилотник и вычислили преступника, который трясся в обнимку со стволом дерева. Его оперативно спустили вниз и допросили.

Первичный допрос одного из террористов, напавших на "Крокус". Видео © SHOT

В ходе допроса один из террористов пытался убедить силовиков, что якобы не может говорить из-за травмы уха и незнания русского языка, но в итоге представился и назвал свою дату рождения.

"Отвечай как можешь! Я рядом сижу! У тебя одно ухо осталось!" — сказал один из силовиков.

30-летний Раджа Б. рассказал, что перед задержанием он и его подельники выбросили оружие на дорогу. Однако, где именно это произошло — в Московской или Брянской области, — он сказать не сумел. Сейчас всех задержанных этапировали в Москву.

Террорист из "Крокуса" раскрыл на допросе "награду" от куратора за убийство 143 человек
Террорист из "Крокуса" раскрыл на допросе "награду" от куратора за убийство 143 человек

Напомним, 22 марта группа боевиков зашла внутрь здания Crocus City Hall прямо перед выступлением группы "Пикник". Террористы начали расстреливать людей, после чего подожгли зрительный зал. СК официально сообщает о 133 погибших, по неофициальным данным, жертв больше 140. Ещё более 120 пострадало. Преступников задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной, куда они, по предварительной информации, пытались бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров