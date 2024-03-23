"Отвечай, у тебя одно ухо осталось": Боевик рассказал, куда они дели оружие после теракта

Российские спецслужбы доблестно выполнили особое указание по поимке устроивших теракт в "Крокус сити холле" — "брать ублюдков живыми". Силовики настигли "рено" боевиков на трассе в Брянской области и работали ювелирно: стреляли по колёсам, огонь на поражение не открывали. Именно поэтому изначально паре террористов удалось сбежать в лес. Одного из них правоохранители быстро догнали и задержали, второй в панике забрался на дерево и прятался там, но силовики подняли в небо беспилотник и вычислили преступника, который трясся в обнимку со стволом дерева. Его оперативно спустили вниз и допросили.

Первичный допрос одного из террористов, напавших на "Крокус". Видео © SHOT

В ходе допроса один из террористов пытался убедить силовиков, что якобы не может говорить из-за травмы уха и незнания русского языка, но в итоге представился и назвал свою дату рождения.

"Отвечай как можешь! Я рядом сижу! У тебя одно ухо осталось!" — сказал один из силовиков.