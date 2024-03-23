В Госдуме заявили, что глубоко проработают тему смертной казни для террористов

В России будет глубоко и содержательно проработана тема введения смертной казни за терроризм. Об этом в связи с терактом в "Крокусе" заявил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

"Сейчас много задают вопросов о смертной казни — эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества", — сказал депутат в разговоре с журналистами.