В Госдуме заявили, что глубоко проработают тему смертной казни для террористов
Глава фракции ЕР Васильев: Тема смертной казни за терроризм будет проработана
В России будет глубоко и содержательно проработана тема введения смертной казни за терроризм. Об этом в связи с терактом в "Крокусе" заявил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.
"Сейчас много задают вопросов о смертной казни — эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества", — сказал депутат в разговоре с журналистами.
Парламентарий выразил глубокие соболезнования родным жертв теракта и пострадавшим, а также поблагодарил россиян, которые не остались равнодушными в связи с этой ужасной трагедией.
22 марта группа вооружённых террористов открыла огонь по захваченным врасплох посетителям красногорского комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего боевики облили бензином кресла в зрительном зале и подожгли их. По официальным данным, погибло 133 человека, по неофициальным — больше. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ждали подельники. Автомобиль преступников остановили на территории Брянской области. Один из них рассказал, куда они дели оружие.
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