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23 марта, 15:13

В Госдуме заявили, что глубоко проработают тему смертной казни для террористов

Глава фракции ЕР Васильев: Тема смертной казни за терроризм будет проработана

В России будет глубоко и содержательно проработана тема введения смертной казни за терроризм. Об этом в связи с терактом в "Крокусе" заявил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

"Сейчас много задают вопросов о смертной казни — эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества", — сказал депутат в разговоре с журналистами.

Парламентарий выразил глубокие соболезнования родным жертв теракта и пострадавшим, а также поблагодарил россиян, которые не остались равнодушными в связи с этой ужасной трагедией.

Слуцкий призвал к смертной казни для террористов после трагедии в "Крокусе"
Слуцкий призвал к смертной казни для террористов после трагедии в "Крокусе"

22 марта группа вооружённых террористов открыла огонь по захваченным врасплох посетителям красногорского комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего боевики облили бензином кресла в зрительном зале и подожгли их. По официальным данным, погибло 133 человека, по неофициальным — больше. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ждали подельники. Автомобиль преступников остановили на территории Брянской области. Один из них рассказал, куда они дели оружие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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