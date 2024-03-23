Охранник "Крокуса" спас десятки человек во время кровавого теракта
Десятки посетителей "Крокус сити холла" выжили вечером 22 марта во время нападения террористов благодаря охраннику, который лично повёл их по самому безопасному пути. О герое выжившие рассказали RT.
Охранник "Крокуса" спас десятки человек во время теракта. Видео © t.me / rt_russian
Собеседник предоставил каналу видео с охранником "Крокуса", который помогал людям выбраться из задымлённого здания во время теракта. На нём мужчина рассказывает напуганной толпе, о чём общается с МЧС, и выбирает, через какой выход повести людей. На кадрах видно, что десятки посетителей следуют за охранником вниз по задымлённым ступеням. Он не дал людям впасть в панику и методично вывел наружу в обход террористов.
Напомним, накануне группа вооружённых террористов зашла внутрь здания Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы "Пикник". Выйдя из автомобиля, боевики начали палить по всем людям, которые встречались им на пути. Затем они облили зал бензином и подожгли. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков поймали недалеко от украинской границы, куда они планировали бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
t.me / rt_russian