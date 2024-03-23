Охранник "Крокуса" спас десятки человек во время кровавого теракта

Десятки посетителей "Крокус сити холла" выжили вечером 22 марта во время нападения террористов благодаря охраннику, который лично повёл их по самому безопасному пути. О герое выжившие рассказали RT .

Собеседник предоставил каналу видео с охранником "Крокуса", который помогал людям выбраться из задымлённого здания во время теракта. На нём мужчина рассказывает напуганной толпе, о чём общается с МЧС, и выбирает, через какой выход повести людей. На кадрах видно, что десятки посетителей следуют за охранником вниз по задымлённым ступеням. Он не дал людям впасть в панику и методично вывел наружу в обход террористов.