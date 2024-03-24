Сотрудники МЧС за сутки разобрали более 90 кубометров завалов в "Крокусе"

За день спасатели разобрали более 90 кубометров завалов в "Крокус сити холле", где накануне вечером произошёл жуткий теракт, унёсший жизни более 130 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Сотрудники МЧС России разбирают завалы после теракта в "Крокусе". Обложка © Telegram / МЧС России

"Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Московской области. Задействованы аэромобильные группировки центра "Лидер" и отряда "Центроспас" МЧС России", — говорится в сообщении ведомства.

На месте ЧП в составе группировки также работают робототехнические комплексы и кинологические расчёты. При этом в МЧС добавили, что на горячую линию ведомства уже поступило около 1,3 тысячи обращений от граждан.