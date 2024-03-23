Пенсии и компенсации: Какие выплаты получат пострадавшие во время теракта в "Крокус сити холле" В Социальном фонде России создана рабочая группа по оперативному оказанию мер соцподдержки пострадавшим и семьям погибших в "Крокус сити холле". По телефону горячей линии сообщат обо всех положенных выплатах. Какую компенсацию выплатят пострадавшим и как её получить? 23 марта, 18:59 Пострадавшим в теракте будут выплачены компенсации. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В СФР сообщили, что пособия по временной нетрудоспособности, пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по инвалидности, а также выплаты в связи с несчастным случаем на производстве тем, кто в момент теракта исполнял трудовые обязанности, будут назначены в проактивном режиме.

— Чтобы получить выплаты, обращаться в фонд с заявлением не нужно. Для выплаты пособия на погребение следует обратиться с заявлением в любую клиентскую службу СФР. Для выплаты средств пенсионных накоплений при их наличии тоже нужно обратиться в любую клиентскую службу фонда или негосударственный пенсионный фонд, в котором они инвестируются, — рассказали в СФР.

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что всем детям, потерявшим родителей, положена пенсия по потере кормильца. Она выплачивается несовершеннолетним детям умершего до достижения ими 18 лет, а если они являются студентами — до 23 лет.

— Если дети старше 18 лет учатся на очном отделении, то им продлевают срок получения пенсии. Студентам пенсия положена до достижения 23 лет, — пояснила Елена Кузнецова.

Задача пенсии по потере кормильца — снизить финансовую нагрузку на семью, которая потеряла близкого человека. С 1 января 2024 года и страховую, и социальную пенсию по потере кормильца назначают в беззаявительном порядке. Никаких заявлений писать не нужно.

— Такая пенсия положена не только детям. Её получают все люди, которые находились на иждивении у умершего. Другими словами, полностью зависели от него в материальном плане. При этом важно, что получатели выплат должны быть нетрудоспособными. Пенсия положена детям, супругам, родителям, дедушкам и бабушкам, а также внукам и внучкам погибшего. Но не всем, а именно людям, бывшим на иждивении, — пояснила Елена Кузнецова.

Размер страховой пенсии по потере кормильца зависит от страхового стажа умершего, а также от количества накопленных баллов. К полученной сумме также добавляется фиксированная выплата. Как правило, это 50% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. В 2024 году надбавка составляет 4067,44 рубля, то есть половину от 8134,88. 100% от фиксированной выплаты получают круглые сироты. Это 8134,88 рубля.

Социальную пенсию выплачивают несовершеннолетним детям и студентам очной формы до 23 лет, которые потеряли одного или обоих родителей. Она положена также детям умершей матери-одиночки. Социальная пенсия составляет 7153 рубля для детей, которые потеряли одного родителя, и 14 307 рублей потерявшим обоих или мать-одиночку. С 1 апреля 2024 года выплаты будут проиндексированы. Ожидаемая величина прибавки составит 7,5%.

Финансовую поддержку пострадавшим во время теракта окажут власти Москвы и Московской области. По 3 млн рублей выплатят близким погибших в "Крокус сити холле". По 1 млн рублей получат пострадавшие, которые находятся в стационаре. По 500 тыс. рублей выплатят пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Кроме того, всем в обязательном порядке компенсируют расходы на захоронение и урегулируют все юридические вопросы.

— Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Авторы Нина Важдаева