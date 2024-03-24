В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокус сити холле"
В России начался траур по жертвам теракта. Обложка © Life.ru
24 марта в России начался общенациональный траур по погибшим в результате теракта в "Крокус сити холле", который унёс жизни более 130 человек. Его объявил президент России Владимир Путин сегодня, во время телеобращения к гражданам. При этом в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур — с 23 по 25 марта.
Как сообщали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, по всей стране на зданиях загранучреждений, в том числе диппредставительства Великобритании в Москве, будут приспущены государственные флаги РФ. Также сегодня их уже приспустили в Запорожской области.
При этом в Минкультуры объявили о решении отменить массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни. Рекомендации уже последовали на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, а также в Крыму. Кстати, в знак солидарности траур объявлен и в других государствах, например в Абхазии. Также разделить боль с российским народом решили Республика Сербская и Никарагуа.
При этом власти многих стран осудили теракт, в том числе Чехии, Германии, Сирии, Турции, Казахстана, Франции, Греции, ЦАР, Доминиканы и Португалии. Также телеграммы Владимиру Путину направили глава Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Тем временем россияне продолжают скорбеть: неравнодушные утопили забор у подмосковного "Крокуса" в цветах и игрушках в память о жертвах трагедии, а в Санкт-Петербурге более тысячи человек со свечами в руках выстроились в живую надпись на Дворцовой площади. При этом на Останкинской телебашне зажгли свечи, а "Бурдж-Халифу" в Дубае подсветили цветами российского флага. Иностранцы, кстати, даже запустили акцию #prayforrussia в знак поддержки РФ.
Напомним, вечером 22 марта в здание Crocus City Hall, где должен был пройти концерт группы "Пикник", ворвались вооружённые террористы и открыли огонь по людям. После зверской расправы боевики облили зал бензином и подожгли. По официальным данным, погибли 133 человека. Задержаны 11 причастных, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. После этого они планировали бежать на Украину, но были пойманы российскими силовиками. Известно, что все они — иностранные граждане.