В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокус сити холле"

24 марта в России начался общенациональный траур по погибшим в результате теракта в "Крокус сити холле", который унёс жизни более 130 человек. Его объявил президент России Владимир Путин сегодня, во время телеобращения к гражданам. При этом в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур — с 23 по 25 марта.

Как сообщали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, по всей стране на зданиях загранучреждений, в том числе диппредставительства Великобритании в Москве, будут приспущены государственные флаги РФ. Также сегодня их уже приспустили в Запорожской области.