Республика Сербская объявила 24 марта днём траура в знак солидарности с Россией
Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик решил провозгласить 24 марта днём траура в знак солидарности с российским народом. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.
"В Республике Сербской завтра будет провозглашён день траура. Мы хотели бы таким образом почтить память невинных людей, убитых в ходе террористического нападения в Москве, а также выразить солидарность с дружественным народом России", — сказал Додик.
Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall, где вот-вот должен был начаться концерт рок-группы "Пикник". Террористы начали стрельбу по людям на улице, едва выйдя из автомобиля, а затем убивали всех, кто попадался им, пока двигались в зрительный зал, который они подожгли, облив сиденья бензином. Следственный комитет России информирует, что в теракте погибло 133 человека. Неофициальные источники говорят о 143 убитых и свыше 120 пострадавших. 11 причастных к атаке были задержаны, среди них и те четверо, кто хладнокровно убивал мирных людей. Боевиков поймали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.
ТАСС / Кирилл Кухмарь