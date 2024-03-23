Республика Сербская объявила 24 марта днём траура в знак солидарности с Россией

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик решил провозгласить 24 марта днём траура в знак солидарности с российским народом. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х .

"В Республике Сербской завтра будет провозглашён день траура. Мы хотели бы таким образом почтить память невинных людей, убитых в ходе террористического нападения в Москве, а также выразить солидарность с дружественным народом России", — сказал Додик.