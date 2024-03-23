"Включите голову!": Тимати призвал не дать раскачать обстановку в России после теракта в "Крокусе"
Тимати призвал не дать заказчикам теракта в "Крокусе" раскачать обстановку в РФ
Рэпер Тимати осудил ужасающий теракт в "Крокус сити холле" и выразил соболезнования семьям и родственникам погибших. Кроме того, он призвал поддаваться на уловки лидеров ультраправых формирований, которые раскачивают межнациональную рознь в России. Видеообращение музыкант разместил в соцсетях.
Рэпер Тимати осудил позиции ультраправых формирований в отношении жителей Таджикистана. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / timatiofficial
"Мы — межнациональная и межконфессиональная страна. Так было, так есть и так будет. Со времён СССР мы жили бок о бок с разными национальностями, жили все вместе: строили дома, сажали деревья, рожали детей, отправлялись на войну, праздновали праздники. Не оставьте возможность заказчикам этих преступлений раскачать межнациональную ситуацию внутри нашей страны", — подчеркнул Тимати.
Он назвал межнациональные нарративы в отношении выходцев из Средней Азии неприемлемыми и ни в какой форме неправильными. Рэпер призвал "включить голову и подумать, кому это может быть нужно". Не оставьте возможности заказчикам этих преступлений раскачать обстановку в стране, добавил Тимати.
Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых автоматами террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall, где вот-вот должен был начаться концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям на улице, едва выйдя из автомобиля, а затем убивали всех, кто попадался на пути в зрительный зал, который они подожгли, облив сиденья бензином. Следственный комитет России информирует, что в теракте погибло 133 человека. Неофициальные источники говорят о 143 убитых и свыше 120 пострадавших. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них и те четверо, кто нажимал на спусковые крючки. Боевиков поймали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.
Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / timatiofficial