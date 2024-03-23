"Включите голову!": Тимати призвал не дать раскачать обстановку в России после теракта в "Крокусе"

Рэпер Тимати осудил ужасающий теракт в "Крокус сити холле" и выразил соболезнования семьям и родственникам погибших. Кроме того, он призвал поддаваться на уловки лидеров ультраправых формирований, которые раскачивают межнациональную рознь в России. Видеообращение музыкант разместил в соцсетях.

Рэпер Тимати осудил позиции ультраправых формирований в отношении жителей Таджикистана. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / timatiofficial

"Мы — межнациональная и межконфессиональная страна. Так было, так есть и так будет. Со времён СССР мы жили бок о бок с разными национальностями, жили все вместе: строили дома, сажали деревья, рожали детей, отправлялись на войну, праздновали праздники. Не оставьте возможность заказчикам этих преступлений раскачать межнациональную ситуацию внутри нашей страны", — подчеркнул Тимати.