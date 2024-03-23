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23 марта, 17:24

"Включите голову!": Тимати призвал не дать раскачать обстановку в России после теракта в "Крокусе"

Тимати призвал не дать заказчикам теракта в "Крокусе" раскачать обстановку в РФ

Рэпер Тимати осудил ужасающий теракт в "Крокус сити холле" и выразил соболезнования семьям и родственникам погибших. Кроме того, он призвал поддаваться на уловки лидеров ультраправых формирований, которые раскачивают межнациональную рознь в России. Видеообращение музыкант разместил в соцсетях.

Рэпер Тимати осудил позиции ультраправых формирований в отношении жителей Таджикистана. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / timatiofficial

"Мы — межнациональная и межконфессиональная страна. Так было, так есть и так будет. Со времён СССР мы жили бок о бок с разными национальностями, жили все вместе: строили дома, сажали деревья, рожали детей, отправлялись на войну, праздновали праздники. Не оставьте возможность заказчикам этих преступлений раскачать межнациональную ситуацию внутри нашей страны", — подчеркнул Тимати.

Он назвал межнациональные нарративы в отношении выходцев из Средней Азии неприемлемыми и ни в какой форме неправильными. Рэпер призвал "включить голову и подумать, кому это может быть нужно". Не оставьте возможности заказчикам этих преступлений раскачать обстановку в стране, добавил Тимати.

Охранник "Крокуса" спас десятки человек во время кровавого теракта
Охранник "Крокуса" спас десятки человек во время кровавого теракта

Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых автоматами террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall, где вот-вот должен был начаться концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям на улице, едва выйдя из автомобиля, а затем убивали всех, кто попадался на пути в зрительный зал, который они подожгли, облив сиденья бензином. Следственный комитет России информирует, что в теракте погибло 133 человека. Неофициальные источники говорят о 143 убитых и свыше 120 пострадавших. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них и те четверо, кто нажимал на спусковые крючки. Боевиков поймали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.

Обложка ©

Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / timatiofficial

Владимир Озеров
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