Лидеры ЦАР, Доминиканы и Португалии осудили теракт в "Крокус сити холле"
Мировые лидеры продолжают обращаться к россиянам со словами поддержки, осуждая чудовищную трагедию в подмосковном "Крокус сити холле". Последними о произошедшем высказались президенты ЦАР, Доминиканы и Португалии Фостен-Арканж Туадера, Луис Абинадер и Марселу Ребелу ди Соуза.
Глава Центральноафриканской республики назвал инцидент трусливым терактом, направленным против миролюбивого народа РФ. В телеграмме на имя российского коллеги Владимира Путина Туадера также выразил семьям раненых и погибших соболезнования. О солидарности с родными жертв объявили и власти Доминиканской Республики.
"Правительство ДР осуждает совершённый в Москве террористический акт, повлекший за собой человеческие жертвы и более сотни раненых. Мы выражаем солидарность всем пострадавшим российским семьям. Наша страна отвергает терроризм, призывает к миру и согласию во всём мире", — написал Абинадер в соцсети X.
Ребелу ди Соуза же признался, что известие о теракте вызвало у него потрясение. Португальский лидер присоединился к соболезнованиям коллег и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, говорится в опубликованном заявлении.
Лишь Владимиру Зеленскому "хватило ума" обвинить в теракте Россию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, заявление политика оказалось саморазоблачительным. А тем временем в уничтоженном огнём "Крокусе" завершилась спасательная операция. Из-под обломков достали 133 тела. Для этого сотрудники МЧС разобрали свыше 90 кубометров завалов.
Telegram / Следком