Лидеры ЦАР, Доминиканы и Португалии осудили теракт в "Крокус сити холле"

Мировые лидеры продолжают обращаться к россиянам со словами поддержки, осуждая чудовищную трагедию в подмосковном "Крокус сити холле". Последними о произошедшем высказались президенты ЦАР, Доминиканы и Португалии Фостен-Арканж Туадера, Луис Абинадер и Марселу Ребелу ди Соуза.

Глава Центральноафриканской республики назвал инцидент трусливым терактом, направленным против миролюбивого народа РФ. В телеграмме на имя российского коллеги Владимира Путина Туадера также выразил семьям раненых и погибших соболезнования. О солидарности с родными жертв объявили и власти Доминиканской Республики.

"Правительство ДР осуждает совершённый в Москве террористический акт, повлекший за собой человеческие жертвы и более сотни раненых. Мы выражаем солидарность всем пострадавшим российским семьям. Наша страна отвергает терроризм, призывает к миру и согласию во всём мире", — написал Абинадер в соцсети X.