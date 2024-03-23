"На воре и шапка горит": Захарова высмеяла Зеленского за обвинения РФ в совершении теракта
Захарова: Лишь Зеленскому "хватило ума" обвинить Россию в теракте
Среди всех мировых лидеров одному лишь Владимиру Зеленскому "хватило ума" обвинить Россию в совершении теракта в подмосковном "Крокусе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
"Потому что на воре и шапка горит. Ни одно проклятие не смогло бы уничтожить его так мощно, как его же собственное саморазоблачительное заявление. Ради тех, кто вчера не вернулся домой, ради всех, кто на передовой, ради Аллеи ангелов — НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!" — написала она в своём телеграм-канале.
Ранее представитель российского МИД также обратила внимание, что во время страшной трагедии в "Крокусе" "информационные террористы" в Киеве вели прямой эфир, злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта российские власти. Именно на это Белый дом даёт деньги и оружие, взращивая нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине, подчеркнула Захарова.
ТАСС / Zuma