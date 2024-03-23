"На воре и шапка горит": Захарова высмеяла Зеленского за обвинения РФ в совершении теракта

"Потому что на воре и шапка горит. Ни одно проклятие не смогло бы уничтожить его так мощно, как его же собственное саморазоблачительное заявление. Ради тех, кто вчера не вернулся домой, ради всех, кто на передовой, ради Аллеи ангелов — НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!" — написала она в своём телеграм-канале.