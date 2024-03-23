Захарова: "Информационные террористы" злорадствовали в Киеве во время теракта
Украинские "информационные террористы" вели прямой эфир и злорадствовали во время жуткого теракта в подмосковном "Крокус сити холле", который унёс жизни более 130 человек. Всё это спонсируют американские власти, взращивая нацизм в Незалежной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус сити холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта Россию и её руководство! Вот на это Белый дом даёт деньги и оружие, взращивая нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Накануне вечером в здание Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы "Пикник", ворвались вооружённые люди и начали палить по окружающим, а после облили зал бензином и подожгли. Следственный комитет России сообщил о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143. Задержаны 11 причастных к атаке, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Их поймали недалеко от границы с Украиной, куда они планировали бежать. По данным МВД, все участники теракта — иностранные граждане. К настоящему моменту спасательная операция в "Крокусе" завершена, под завалами нашли 133 тела.
Life.ru