Украинские "информационные террористы" вели прямой эфир и злорадствовали во время жуткого теракта в подмосковном "Крокус сити холле", который унёс жизни более 130 человек. Всё это спонсируют американские власти, взращивая нацизм в Незалежной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус сити холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта Россию и её руководство! Вот на это Белый дом даёт деньги и оружие, взращивая нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине", — написала дипломат в своём телеграм-канале.