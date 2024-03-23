16-летняя девочка пропала после трагической гибели родителей при теракте в "Крокусе"
Подруга погибшей в "Крокусе" семьи ищет их дочь Злату, которой нет в списках
Пропавшая Злата. Фото © Telegram / SHOT
Друзья семьи, члены которой стали жертвами теракта в "Крокусе", ведут поиски их дочери — 16-летней Златы Фигуриной. Имени девочки нет в списках погибших и пострадавших, на связь она тоже не выходит, сообщает SHOT.
Подруга семьи Фигуриных ищет их дочь Злату. Видео © Telegram / SHOT
По словам Валентины, которая дружит с семьёй Фигуриных, к её друзьям приехали родственники из Оренбурга, которые являлись давними почитателями творчества группы "Пикник" и хотели попасть на концерт. Родители Златы решили составить им компанию и взяли с собой дочь.
После ужасной трагедии в "Крокусе" Валентина пыталась дозвониться до своих друзей, но никто из них не выходил на связь. Чуть позже она обнаружила имена в списке жертв: Фигурины Игорь и Анна. Однако их дочери Златы в списках погибших и пострадавших не оказалось. Последний раз девочка выходила на связь в 20:00. Валентина продолжает поиски в надежде, что ей удалось выжить в ту страшную ночь. Через месяц Злата должна отметить своё 17-летие. Валентина просит помочь ей разыскать школьницу.
Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник". Боевики начали стрелять по людям, а затем подожгли здание, облив бензином сиденья в зале. Следственный комитет России сообщает, что при теракте погибло 133 человека. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них четверо террористов. Головорезов задержали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.