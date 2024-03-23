Возмездие без охоты на ведьм: Россиян сплотило обращение Путина после теракта в "Крокусе"

Президент РФ Владимир Путин проявил себя как настоящий национальный лидер, укрепив моральный дух россиян своим видеообращением по случаю теракта в Москве. Вдохновляющее выступление главы государства не позволило планам боевиков по дестабилизации общества сбыться, рассказала Life.ru политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

Она напомнила, что многие спикеры и лидеры мнений после подобных трагедий разворачивают охоту на ведьм и начинают сеять панику, лишь оказывая злоумышленникам услугу. Президент же, напротив, настаивает на сплочении нации и говорит, что всё будет хорошо, а виновные понесут неотвратимое наказание. В своём обращении Путин апеллирует к лучшим качествам людей, призывая россиян к стойкости, терпению и взаимовыручке.