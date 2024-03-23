Возмездие без охоты на ведьм: Россиян сплотило обращение Путина после теракта в "Крокусе"
Политолог Фёдорова: Путин пресёк охоту на ведьм после теракта в "Крокусе"
Президент РФ Владимир Путин проявил себя как настоящий национальный лидер, укрепив моральный дух россиян своим видеообращением по случаю теракта в Москве. Вдохновляющее выступление главы государства не позволило планам боевиков по дестабилизации общества сбыться, рассказала Life.ru политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.
Она напомнила, что многие спикеры и лидеры мнений после подобных трагедий разворачивают охоту на ведьм и начинают сеять панику, лишь оказывая злоумышленникам услугу. Президент же, напротив, настаивает на сплочении нации и говорит, что всё будет хорошо, а виновные понесут неотвратимое наказание. В своём обращении Путин апеллирует к лучшим качествам людей, призывая россиян к стойкости, терпению и взаимовыручке.
"Президент проявляет себя как настоящий национальный лидер, у которого роль вдохновлять людей, поддерживать их в тяжёлую минуту, укреплять моральный дух нации и вообще, быть таким, наверное, хорошим примером в этот непростой момент. В общем, нет сомнений в том, что его распоряжения будут выполнены и возмездие действительно будет неотвратимым", — резюмировала Фёдорова.
Четверо вооружённых террористов атаковали концертный комплекс Crocus City Hall в минувшую пятницу. Боевики расстреляли посетителей из автоматов, после чего подожгли здание и скрылись. Их машина была остановлена в 100 километрах от границы с Украиной, где стрелки пытались скрыться от наказания. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143.