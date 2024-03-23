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23 марта, 18:22

Возмездие без охоты на ведьм: Россиян сплотило обращение Путина после теракта в "Крокусе"

Политолог Фёдорова: Путин пресёк охоту на ведьм после теракта в "Крокусе"

Президент РФ Владимир Путин проявил себя как настоящий национальный лидер, укрепив моральный дух россиян своим видеообращением по случаю теракта в Москве. Вдохновляющее выступление главы государства не позволило планам боевиков по дестабилизации общества сбыться, рассказала Life.ru политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

Она напомнила, что многие спикеры и лидеры мнений после подобных трагедий разворачивают охоту на ведьм и начинают сеять панику, лишь оказывая злоумышленникам услугу. Президент же, напротив, настаивает на сплочении нации и говорит, что всё будет хорошо, а виновные понесут неотвратимое наказание. В своём обращении Путин апеллирует к лучшим качествам людей, призывая россиян к стойкости, терпению и взаимовыручке.

"Президент проявляет себя как настоящий национальный лидер, у которого роль вдохновлять людей, поддерживать их в тяжёлую минуту, укреплять моральный дух нации и вообще, быть таким, наверное, хорошим примером в этот непростой момент. В общем, нет сомнений в том, что его распоряжения будут выполнены и возмездие действительно будет неотвратимым", — резюмировала Фёдорова.

Путин обещал кару каждому, кто стоит за спиной террористов из "Крокуса"
Путин обещал кару каждому, кто стоит за спиной террористов из "Крокуса"

Четверо вооружённых террористов атаковали концертный комплекс Crocus City Hall в минувшую пятницу. Боевики расстреляли посетителей из автоматов, после чего подожгли здание и скрылись. Их машина была остановлена в 100 километрах от границы с Украиной, где стрелки пытались скрыться от наказания. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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