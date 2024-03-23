Иностранцы запустили акцию #prayforrussia в знак поддержки РФ после теракта в "Крокусе"

Трагедия, произошедшая вечером 22 марта в подмосковном комплексе "Крокус сити холл", не оставила равнодушными в том числе участников Всемирного фестиваля молодёжи – 2024 и представителей национальных подготовительных комитетов, которые отправили письма со словами поддержки и выразили искренние соболезнования жертвам теракта. Об этом говорится в официальном телеграм-канале фестиваля.

"В эти тяжёлые дни весь мир скорбит вместе с Россией! Участники фестиваля и представители национальных подготовительных комитетов #ВФМ2024 отправляют нам письма и сообщения со словами поддержки. Молодые люди приносят глубокие соболезнования жертвам террористической атаки", — говорится в сообщении.