Иностранцы запустили акцию #prayforrussia в знак поддержки РФ после теракта в "Крокусе"
Иностранные делегации на ВФМ пишут письма пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Трагедия, произошедшая вечером 22 марта в подмосковном комплексе "Крокус сити холл", не оставила равнодушными в том числе участников Всемирного фестиваля молодёжи – 2024 и представителей национальных подготовительных комитетов, которые отправили письма со словами поддержки и выразили искренние соболезнования жертвам теракта. Об этом говорится в официальном телеграм-канале фестиваля.
"В эти тяжёлые дни весь мир скорбит вместе с Россией! Участники фестиваля и представители национальных подготовительных комитетов #ВФМ2024 отправляют нам письма и сообщения со словами поддержки. Молодые люди приносят глубокие соболезнования жертвам террористической атаки", — говорится в сообщении.
Более того, представители молодёжи разных стран запустили акцию в социальных сетях под хештегом #prayforrussia в знак поддержки и солидарности России и российскому народу.
Напомним, 22 марта группа вооружённых автоматами террористов открыла стрельбу по находившимся в комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл") людям. Они также облили зал бензином и подожгли. Российские правоохранители задержали 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей, которые пытались выехать из страны через украинскую границу. Их поймали. Известно о 133 погибших.
Life.ru