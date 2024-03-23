Террорист из "Крокуса" на допросе в реанимации сообщил о встрече с инструкторами в аэропорту

Следователи допросили в больнице четвёртого подозреваемого в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Это 19-летний Мухаммадсобир Фаизов. Он получил ранение глаза, отстреливаясь от силовиков во время попытки скрыться на автомобиле в Брянской области. Кадры допроса публикует SHOT.

Мужчина не говорит по-русски. Чтобы он мог понимать задаваемые ему вопросы, специально пригласили переводчика. Подозреваемый заявил, что его прямо в аэропорту встретили неизвестные лица. "Инструкторы" вручили ему документы, объяснив, что это разрешение на пребывание в России.