Террорист из "Крокуса" на допросе в реанимации сообщил о встрече с инструкторами в аэропорту
Четвёртого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе" допросили в больнице
Один из задержанных за теракт в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHOT
Следователи допросили в больнице четвёртого подозреваемого в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Это 19-летний Мухаммадсобир Фаизов. Он получил ранение глаза, отстреливаясь от силовиков во время попытки скрыться на автомобиле в Брянской области. Кадры допроса публикует SHOT.
Кадры допроса четвёртого подозреваемого. Видео © Telegram / SHOT
Мужчина не говорит по-русски. Чтобы он мог понимать задаваемые ему вопросы, специально пригласили переводчика. Подозреваемый заявил, что его прямо в аэропорту встретили неизвестные лица. "Инструкторы" вручили ему документы, объяснив, что это разрешение на пребывание в России.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. СК РФ сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, четверо из них пытались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину преступников задержали в Брянской области, в сотне километров от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.