Верховный комиссар ОБСЕ выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов выразил соболезнования семьям и родным, чьи близкие оказались в эпицентре страшной трагедии в "Крокусе". Об этом сообщает представительство России при организации со ссылкой на письмо верховного комиссара.

"Шокирован ужасной трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". [Этот концертный зал], который на моей памяти, всегда служил местом ярких событий национального и международного уровня и объединял почитателей культуры и искусства, стал ареной бессмысленного жестокого террористического акта", — пишет Абдрахманов.