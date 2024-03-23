Верховный комиссар ОБСЕ выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Кайрат Абдрахманов. Фото © ТАСС
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов выразил соболезнования семьям и родным, чьи близкие оказались в эпицентре страшной трагедии в "Крокусе". Об этом сообщает представительство России при организации со ссылкой на письмо верховного комиссара.
"Шокирован ужасной трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". [Этот концертный зал], который на моей памяти, всегда служил местом ярких событий национального и международного уровня и объединял почитателей культуры и искусства, стал ареной бессмысленного жестокого террористического акта", — пишет Абдрахманов.
Более того, комиссар заявил, что теракт в Подмосковье лишь подтверждает необходимость уделять антитеррористическому направлению в деятельности ОБСЕ должное внимание. Только общими усилиями возможно победить экстремизм и идеологию насилия.
Напомним, 22 марта группа боевиков открыла огонь по посетителям комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего преступники подожгли здание, облив сиденья в зрительном зале бензином. По официальным данным, погибло 133 человека, по неофициальным — больше. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые спешили скорее добраться до Украины, где их ожидали подельники. Головорезов накрыли в Брянской области. Один из них рассказал, что согласился на массовое убийство мирных граждан ради выплаты размером в 500 тысяч рублей, которую ему пообещал анонимный куратор в Сети. Сейчас террористов доставили в московский Следственный комитет.