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Теракт в "Крокусе"
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Президента ФРГ ужаснули видео расстрела людей в "Крокусе"

Президент ФРГ Штайнмайер пришёл в ужас, увидев видео теракта в "Крокусе"

23 марта, 15:17
Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru

Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ужасными кадры со стрельбой террористов в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Политик также выразил соболезнования семьям погибших и всем раненым.

"Кадры из Москвы, на которых убийцы без разбора стреляют в посетителей концерта, ужасны. Мои соболезнования семьям погибших и многим пострадавшим", — написала в соцсети Х представитель президента ФРГ Керстин Гаммелин.

Эмир Катара направил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц также выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном комплексе "Крокус сити холл", где в результате террористической атаки, по данным СК РФ, погибло 133 человека. "Наши мысли с семьями погибших и всеми пострадавшими", — подчеркнул политик.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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