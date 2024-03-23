Президента ФРГ ужаснули видео расстрела людей в "Крокусе" Президент ФРГ Штайнмайер пришёл в ужас, увидев видео теракта в "Крокусе" 23 марта, 15:17 Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ужасными кадры со стрельбой террористов в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Политик также выразил соболезнования семьям погибших и всем раненым.

"Кадры из Москвы, на которых убийцы без разбора стреляют в посетителей концерта, ужасны. Мои соболезнования семьям погибших и многим пострадавшим", — написала в соцсети Х представитель президента ФРГ Керстин Гаммелин.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц также выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном комплексе "Крокус сити холл", где в результате террористической атаки, по данным СК РФ, погибло 133 человека. "Наши мысли с семьями погибших и всеми пострадавшими", — подчеркнул политик.

Авторы Татьяна Миссуми