Эмир Катара направил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил свои соболезнования в связи с террористическим актом в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Об этом сообщается в заявлении, опубликованном канцелярией эмира в соцсети X.
Сообщения с соболезнованиями отправил Путину и глава правительства, министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Эмир и премьер-министр пожелали скорейшего восстановления раненным во время стрельбы в "Крокусе".
Напомним, 22 марта террористы ворвались в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего залили бензином концертный зал и подожгли помещение. Известно о 143 погибших и более 120 пострадавших. Сейчас по делу о теракте задержаны 11 человек, из которых четверо вели стрельбу в концертном комплексе. По информации следствия, преступники хотели скрыться на Украине, где их ожидали сообщники. Однако автомобиль террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы.
ТАСС / EPA / THOMAS SAMSON