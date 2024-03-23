Эмир Катара направил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил свои соболезнования в связи с террористическим актом в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Об этом сообщается в заявлении, опубликованном канцелярией эмира в соцсети X.