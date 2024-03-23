В Чехии осудили ужасный теракт в "Крокусе"

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, спикеры Сената (верхней палаты) и Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Милош Выстрчил и Маркета Пекарова-Адамова осудили теракт, который произошёл накануне в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске.

Глава правительства и председатель нижней палаты парламента опубликовали посты в соцсети X о том, что разделяют мнение, выраженное ранее МИД страны.

"Чехия осуждает теракт в Москве. Нападение на гражданских лиц неприемлемо. Выражаем соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении ведомства.