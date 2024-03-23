В Чехии осудили ужасный теракт в "Крокусе"
Премьер Чехии и спикеры Сената осудили теракт в подмосковном "Крокус сити холле"
Премьер-министр Чехии Петр Фиала, спикеры Сената (верхней палаты) и Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Милош Выстрчил и Маркета Пекарова-Адамова осудили теракт, который произошёл накануне в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске.
Глава правительства и председатель нижней палаты парламента опубликовали посты в соцсети X о том, что разделяют мнение, выраженное ранее МИД страны.
"Чехия осуждает теракт в Москве. Нападение на гражданских лиц неприемлемо. Выражаем соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении ведомства.
Представитель верхней палаты написал в соцсети, что теракт ужасен, где бы он ни произошёл. Он также выразил соболезнования семьям всех погибших в "Крокусе".
Напомним, 22 марта вооружённые боевики ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") и начали стрелять в людей, после чего подожгли здание. СК РФ сообщал о 133 погибших. По неофициальной информации, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались сбежать на Украину. Машину преступников задержали в Брянской области. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от анонимов в Сети.
Life.ru