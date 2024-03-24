"ОАЭ солидарны с Россией": Самое высокое здание в мире раскрасили в цвета триколора

Крупнейшие небоскрёбы Объединённых Арабских Эмиратов подсветили цветами российского флага в память о 133 жертвах жуткого теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Исключением не стало и высочайшее здание мира "Бурдж-Халифа", сообщил государственный новостной портал ОАЭ Emirates News Agency (WAM). На нём написано "UAE stands in solidarity with Russia", что в переводе означает "ОАЭ солидарны с Россией".