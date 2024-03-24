"ОАЭ солидарны с Россией": Самое высокое здание в мире раскрасили в цвета триколора
"Бурдж-Халифу" подсветили цветами российского флага в память о жертвах теракта
Крупнейшие небоскрёбы Объединённых Арабских Эмиратов подсветили цветами российского флага в память о 133 жертвах жуткого теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Исключением не стало и высочайшее здание мира "Бурдж-Халифа", сообщил государственный новостной портал ОАЭ Emirates News Agency (WAM). На нём написано "UAE stands in solidarity with Russia", что в переводе означает "ОАЭ солидарны с Россией".
"Бурдж-Халифу" подсветили цветами российского флага. © Telegram / Майя Манна
Штаб-квартиру ADNOC подсветили цветами российского флага. Фото © Telegram / Посольство России в ОАЭ / Embassy of Russia in the UAE
Бело-сине-красными также стали штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), холдинговой компании Mubadala и финансового центра Abu Dhabi Global Market. Ещё подсветка в виде триколора заработала на Национальном выставочном центре Абу-Даби, муниципалитетах городов Абу-Даби и Аль-Дафра, а также на Университете Халифа.
Весь мир старается поддержать Россию на фоне гибели посетителей "Крокуса" от рук террористов, сообщили ранее в МИД РФ. С осуждением о трагедии уже высказались власти десятков стран, среди которых Германия, Доминикана, Япония, КНДР, Грузия, Франция и другие. Впрочем, нашлись и те, кто попросту проигнорировал произошедшее.
Telegram / Майя Манна