Во всём мире люди осуждают теракт в подмосковном "Крокусе", который произошёл накануне и унёс жизни более 130 человек. Они поддерживают Россию, несмотря на пляски на костях, устроенные киевским режимом, заявили в МИД РФ, опубликовав соответствующие цитаты и скриншоты.

Пользователи поддерживают Россию. Фото © Telegram / МИД России

В ведомстве отметили, что сразу после появления первой информации о жутком происшествии на официальные страницы министерства в соцсетях начали поступать десятки тысяч соболезнований, слов поддержки и солидарности с нашей страной от неравнодушных граждан со всего мира.