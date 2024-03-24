МИД: Весь мир поддерживает Россию вопреки пляске на костях, устроенной Киевом
Во всём мире люди осуждают теракт в подмосковном "Крокусе", который произошёл накануне и унёс жизни более 130 человек. Они поддерживают Россию, несмотря на пляски на костях, устроенные киевским режимом, заявили в МИД РФ, опубликовав соответствующие цитаты и скриншоты.
Пользователи поддерживают Россию. Фото © Telegram / МИД России
В ведомстве отметили, что сразу после появления первой информации о жутком происшествии на официальные страницы министерства в соцсетях начали поступать десятки тысяч соболезнований, слов поддержки и солидарности с нашей страной от неравнодушных граждан со всего мира.
"На фоне устроенной украинскими пропагандистами пляски на костях люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают выздоровления пострадавшим, а также всемерно осуждают эту страшную террористическую атаку против невинных граждан", — указали в министерстве.
Соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пострадавших и правда приносят по всему миру. Представители молодёжи разных стран даже запустили акцию #prayforrussia в знак поддержки России. При этом теракт осудили власти многих стран, в том числе Чехии, Германии, Сирии, Турции, Казахстана, Франции, Греции и других.
ТАСС / Александр Манзюк