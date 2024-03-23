Путин и Токаев пришли к важному соглашению после варварского теракта в "Крокусе"
Токаев в телефонной беседе с Путиным осудил варварский теракт в "Крокусе"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл", осудил эту расправу над мирным населением и попросил передать слова поддержки пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в "Крокус сити холле", — уточнила пресс-служба Кремля.
Президент Казахстана решительно осудил это варварское преступление и попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления людям, пострадавшим в ходе теракта. Путин и Токаев подтвердили намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых террористов зашла внутрь здания Crocus City Hall, где должно было начаться выступление группы "Пикник". Боевики расстреливали всех людей, которые попадались им на глаза, после чего устроили поджог в зрительном зале "Крокуса". Преступников настигли неподалёку от границы с Украиной, куда они, по предварительной информации, пытались бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
ТАСС / Бобылев Сергей