Путин и Токаев пришли к важному соглашению после варварского теракта в "Крокусе"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл", осудил эту расправу над мирным населением и попросил передать слова поддержки пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в "Крокус сити холле", — уточнила пресс-служба Кремля.