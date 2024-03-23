"Огромная трагедия": Мишустин соболезнует родным и близким жертв теракта в "Крокусе"

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в "Крокус сити холле". Глава правительства назвал случившееся чудовищным нападением, в результате которого пострадали и погибли мирные граждане.

"Вчера произошёл террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле". В результате этого чудовищного нападения пострадали и погибли мирные жители. Мы скорбим по каждому из них. Наши мысли и молитвы — с вами. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей", — приводятся слова Мишустина в телеграм-канале кабмина.

Премьер добавил, что это огромная трагедия для всей страны и особенно для тех, кто потерял близких. С тяжёлой утратой смириться невозможно, она невосполнима, указал Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что всем, кого затронул теракт, оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Обстоятельства теракта тщательно расследуются и виновные обязательно понесут наказание, подчеркнул премьер.