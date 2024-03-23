"Огромная трагедия": Мишустин соболезнует родным и близким жертв теракта в "Крокусе"
Мишустин выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в "Крокусе"
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в "Крокус сити холле". Глава правительства назвал случившееся чудовищным нападением, в результате которого пострадали и погибли мирные граждане.
"Вчера произошёл террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле". В результате этого чудовищного нападения пострадали и погибли мирные жители. Мы скорбим по каждому из них. Наши мысли и молитвы — с вами. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей", — приводятся слова Мишустина в телеграм-канале кабмина.
Премьер добавил, что это огромная трагедия для всей страны и особенно для тех, кто потерял близких. С тяжёлой утратой смириться невозможно, она невосполнима, указал Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что всем, кого затронул теракт, оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Обстоятельства теракта тщательно расследуются и виновные обязательно понесут наказание, подчеркнул премьер.
"От себя лично и от имени Правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших искренние соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Глубоко потрясён случившимся, сочувствую и переживаю вместе с вами", — заключил Мишустин.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых террористов зашла внутрь здания Crocus City Hall, где должно было начаться выступление группы "Пикник". Войдя в концертный комплекс, террористы стреляли во всех, кто попадался им на пути. Затем они подожгли зрительный зал, облив бензином кресла. По последним данным, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков накрыли неподалёку от границы с Украиной, куда они, по предварительной информации, пытались бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков