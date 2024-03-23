Путин: Никто не может поколебать сплочённость россиян

Россия во времена порой невыносимых испытаний становилась только сильнее, так будет и сейчас. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в телеобращении по поводу теракта в "Крокусе".

Обращение Путина к россиянам © Life.ru

"Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас", — отметил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что общий долг россиян при нынешней обстановке — сплотиться, чтобы не дать посеять разлад в нашем многонациональном обществе.