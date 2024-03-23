Путин: Никто не может поколебать сплочённость россиян
Россия во времена порой невыносимых испытаний становилась только сильнее, так будет и сейчас. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в телеобращении по поводу теракта в "Крокусе".
Обращение Путина к россиянам © Life.ru
"Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас", — отметил глава государства.
Кроме того, он подчеркнул, что общий долг россиян при нынешней обстановке — сплотиться, чтобы не дать посеять разлад в нашем многонациональном обществе.
"Наш общий долг сейчас — наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны — быть вместе в одном строю. Верю, так и будет. Потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплочённость и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в нашем многонациональном обществе", — сказал глава государства.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". По данным следствия, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы. 24 марта в России объявлено днём траура.
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