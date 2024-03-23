Асад в телефонном разговоре с Путиным осудил теракт в "Крокусе"
Президент Сирии Башар Асад осудил теракт в красногорском "Крокус сити холле" в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что народ САР разделяет боль россиян.
"В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент САР Башар Асад решительно осудил террористический акт в "Крокус сити холле", подчеркнув, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа", — передала пресс-служба Кремля.
Кроме того, президент Сирии пожелал стойкости родным и близким погибших в этой ужасной трагедии, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, 22 марта террористы устроили теракт в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине. Их накрыли в Брянской области. Один из боевиков рассказал, что согласился на такое зверство ради 500 тысяч рублей. Сейчас террористов доставили в СК столицы.
ТАСС / ZUMA Press Wire