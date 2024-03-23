Асад в телефонном разговоре с Путиным осудил теракт в "Крокусе"

Президент Сирии Башар Асад осудил теракт в красногорском "Крокус сити холле" в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что народ САР разделяет боль россиян.

"В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент САР Башар Асад решительно осудил террористический акт в "Крокус сити холле", подчеркнув, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа", — передала пресс-служба Кремля.