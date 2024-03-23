Премьер Греции от имени всех соотечественников осудил теракт в "Крокусе"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис от имени всех своих соотечественников осудил террористический акт в подмосковном концертном комплексе Crocus City Hall.

"Правительство и все греки осуждают жестокую террористическую атаку против невинных российских граждан", — написал он на своей странице в соцсети X.