Премьер Греции от имени всех соотечественников осудил теракт в "Крокусе"
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис от имени всех своих соотечественников осудил террористический акт в подмосковном концертном комплексе Crocus City Hall.
"Правительство и все греки осуждают жестокую террористическую атаку против невинных российских граждан", — написал он на своей странице в соцсети X.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых. Число жертв теракта уже достигло 143, ещё более 120 пострадало.
Life.ru