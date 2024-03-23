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23 марта, 11:50

Премьер Греции от имени всех соотечественников осудил теракт в "Крокусе"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис от имени всех своих соотечественников осудил террористический акт в подмосковном концертном комплексе Crocus City Hall.

"Правительство и все греки осуждают жестокую террористическую атаку против невинных российских граждан", — написал он на своей странице в соцсети X.

"Мисс Тверь" погибла во время теракта в "Крокусе"
"Мисс Тверь" погибла во время теракта в "Крокусе"

Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых. Число жертв теракта уже достигло 143, ещё более 120 пострадало.

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Life.ru

Владимир Озеров
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