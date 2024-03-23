"Мисс Тверь" погибла во время теракта в "Крокусе"
Mash: Одной из жертв теракта в "Крокусе" стала "мисс Тверь – 2001"
Погибшая при теракте Ирина Новосёлова. Обложка © Telegram / Mash
Одной из жертв теракта в "Крокусе" стала "мисс Тверь – 2001" Екатерина Новосёлова. Как узнал Mash, уроженка Хабаровска переехала в Москву несколько лет назад.
По данным телеграм-канала, 42-летняя Екатерина была фанаткой "Пикника" и вчера пришла на концерт любимой группы. Новосёлова числится пятой в официальных списках, опубликованных Минздравом Московской области. У женщины остались муж и двое детей.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по людям, сидящим в зале, и устроили поджог. При разборе завалов были обнаружены уже 12 тел. Таким образом, число погибших увеличилось до 115. Глава ФСБ доложил Владимиру Путину об успешном задержании 11 человек, четверо из которых причастны к теракту в "Крокус сити холле". Социальный фонд РФ уже запустил горячую линию для обращений, связанных с выплатами пострадавшим и родным убитых во время кровожадного нападения.