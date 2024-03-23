Кто охранял "Крокус сити холл" и почему не остановили террористов В рамках расследования дела о теракте в "Крокус сити холле" следователи выясняют, как охранялось здание. Секьюрити на входе были вооружены лишь дубинками, а их коллеги с боевым оружием почему-то не пришли на помощь. Что известно об этом ЧОПе? 23 марта, 16:11 4519 4519 Помещение охраняют сотрудники ЧОПа "Крокус профи". Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Следственный комитет выясняет все обстоятельства трагедии, произошедшей 22 марта перед концертом группы "Пикник" в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". При нападении группы террористов было убито более 130 человек, более 100 раненых остаются в больницах, в том числе в критическом состоянии. Эти цифры неокончательные. 24 марта в России объявлен днём траура. По словам президента России Владимира Путина, который обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, "мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние". Глава ФСБ ранее уже доложил о задержании 11 подозреваемых в этом теракте, включая четырёх непосредственных исполнителей.

В Сети люди задаются вопросами, почему охрана в здании не смогла остановить террористов, дать им отпор и помочь посетителям при эвакуации. По словам зрителей, на входе в "Крокус сити холл" их встречали крепкого вида мужчины в костюмах, но без оружия. Зрители проходили через рамки металлоискателей, показывали содержимое сумок, затем направлялись в гардероб.

Охранники на входе стали первыми жертвами террористов — их расстреляли из автоматов, после чего боевики направились в зрительный зал. Чтобы убить более 130 человек и сжечь зал, им понадобилось 18 минут. После этого они скрылись на машине.

Первоначально была информация, что здание охраняли сотрудники Росгвардии, но глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн это опроверг. Продюсер Яна Рудковская, которая неоднократно ставила шоу в "Крокусе", тоже раскритиковала охрану мероприятия. По её словам, обычно безопасность обеспечивали 200 охранников. Что касается "Крокуса", то, по словам Рудковской, здесь работает "один из самых дорогих ЧОПов России".

Как выяснилось, помещение охраняют сотрудники ЧОПа "Крокус профи". Компания была зарегистрирована в Красногорске в феврале 2003 года. Владельцами являются Камил Алиев (90%) и Виктор Котов. С 2016 года ЧОПом руководит Юрий Севрюков.

ЧОП охраняет все объекты Crocus Group, включая банк, выставочные и концертные залы, рестораны и гипермаркет "Твой дом". У компании есть "дочка" (ЧОП "Авангард"), которая зарегистрирована в посёлке Совхоз имени Ленина.

Как выяснилось, охранники концертного зала и не могли иметь огнестрельное оружия. У предприятия есть действующая лицензия только на частную охранную деятельность. Им полагались дубинки и электрошокеры. Однако у ЧОПа есть своя группа быстрого реагирования (ГБР), сотрудники которой уже вооружены огнестрельным оружием. Теперь следователям предстоит выяснить, почему они не отреагировали на нападение террористов.

При выручке в 2022 году 174 млн рублей чистая прибыль компании составила чуть более 8 миллионов. В компании формально работает более 160 человек. Судя по размещённым вакансиям, ЧОП "Крокус профи" регулярно ищет сотрудников. Например, охраннику-контролёру в концертном зале с опытом работы один-три года компания готова платить от 44 до 70 тысяч рублей "грязными". Охраннику группы быстрого реагирования обещают зарплату от 55 тысяч.

Компанию регулярно проверяют подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Последняя ревизия — в мае 2021 года — длилась 20 дней, никаких замечаний у проверяющих не было.

Фото © Shutterstock / FOTODOM Должна ли охрана концертных площадок иметь огнестрельное оружие? 0 Да, чтобы не повторился подобный теракт Нет, это чрезмерно и может напугать зрителей Крупные мероприятия и концерты должна охранять Росгвардия

Авторы Евгений Кузнецов