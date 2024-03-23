Эрдоган разделил с Путиным скорбь по жертвам теракта в "Крокусе"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе выразил главе Российской Федерации Владимиру Путину соболезнования по поводу теракта и многочисленных человеческих смертей в "Крокус сити холле". Об этом говорится в сообщении канцелярии лидера Турции.

"Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил господину Путину свою глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом в Москве. Президент Эрдоган самым резким образом осудил этот подлый террористический акт, совершённый против невинных людей, и выразил соболезнования и пожелания терпения российскому народу", — сказано в публикации пресс-службы Эрдогана в соцсети X.