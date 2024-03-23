Эрдоган разделил с Путиным скорбь по жертвам теракта в "Крокусе"
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе выразил главе Российской Федерации Владимиру Путину соболезнования по поводу теракта и многочисленных человеческих смертей в "Крокус сити холле". Об этом говорится в сообщении канцелярии лидера Турции.
"Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил господину Путину свою глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом в Москве. Президент Эрдоган самым резким образом осудил этот подлый террористический акт, совершённый против невинных людей, и выразил соболезнования и пожелания терпения российскому народу", — сказано в публикации пресс-службы Эрдогана в соцсети X.
Президент Турции добавил, что атака на мирных людей в Подмосковье показывает необходимость скорейшего разрешения региональных кризисов мирным путём. Также он заявил о готовности турецкой стороны к усилиям по развитию сотрудничества с РФ в вопросах борьбы с терроризмом, понимания важности противодействовать всем видам и проявлениям террористической деятельности.
Напомним, 22 марта вооружённые автоматами боевики вошли в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") и открыли огонь по посетителям, после чего подожгли помещение. Следственный комитет России опубликовал информацию о 133 убитых. Если верить неофициальным источникам, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались покинуть Россию, бежав на Украину. Renault беглецов задержали в Брянской области. Один из задержанных признался, что совершил преступление ради награды в 500 тысяч рублей, а задание получил от анонимных заказчиков в Сети.
ТАСС / AP / Francisco Seco