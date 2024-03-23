Япония осудила нападение на мирных людей в подмосковном "Крокус сити холле"
Япония выразила свои соболезнования семьям жертв теракта в "Крокус сити холле"
Японские власти прокомментировали произошедший накануне, 22 марта, в подмосковном "Крокус сити холле" теракт. Как говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Японии Маки Кобаяси, Токио выражает свои соболезнования семьям погибших в связи со случившейся в Красногорске трагедией.
"Касательно инцидента со стрельбой, произошедшего на коммерческом объекте в Красногорске, который привёл к многочисленным жертвам, Япония решительно осуждает подобное нападение на мирных граждан", — сообщили в МИД.
Помимо того, официальный Токио выразил соболезнования семьям погибших. Также японские власти передают искренние слова сочувствия пострадавшим.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. Уже позже пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о том, что в результате нападения погибло не менее 60 человек. Стоит отметить, что свои обращения по поводу теракта в Москву направили многие государства мира. Так поступили представители Египта, Азербайджана, Германии, Италии, Канады, а также Франции, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, глава венгерского правительства Виктор Орбан сообщил, что глубоко соболезнует россиянам и молится за семьи погибших.
Life.ru