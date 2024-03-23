Япония осудила нападение на мирных людей в подмосковном "Крокус сити холле"

Японские власти прокомментировали произошедший накануне, 22 марта, в подмосковном "Крокус сити холле" теракт. Как говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Японии Маки Кобаяси, Токио выражает свои соболезнования семьям погибших в связи со случившейся в Красногорске трагедией.