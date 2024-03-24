Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", который произошёл накануне и унёс жизни более 130 человек. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 23 марта направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", — говорится в тексте.

Ким Чен Ын от себя, народа и властей республики выразил глубокие соболезнования семьям жертв теракта. Он напомнил, что северокорейская позиция неизменна — страна выступает против всех форм терроризма, а также добавил, что варварскому теракту, угрожающему жизни человечества, не может быть оправдания.