Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", который произошёл накануне и унёс жизни более 130 человек. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 23 марта направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", — говорится в тексте.
Ким Чен Ын от себя, народа и властей республики выразил глубокие соболезнования семьям жертв теракта. Он напомнил, что северокорейская позиция неизменна — страна выступает против всех форм терроризма, а также добавил, что варварскому теракту, угрожающему жизни человечества, не может быть оправдания.
"Наш народ считает несчастье и горе дружественного российского народа своей болью и выражает крепкую поддержку и солидарность справедливому делу российского народа", — подчёркивается в телеграмме.
Напомним, власти многих стран уже осудили произошедший накануне теракт, в том числе Чехии, Германии, Сирии, Турции, Казахстана, Франции и Греции. Также телеграммы президенту России Владимиру Путину направили глава Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.
ТАСС / AP / Korean Central News Agency