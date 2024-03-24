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23 марта, 23:46

Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", который произошёл накануне и унёс жизни более 130 человек. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 23 марта направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", — говорится в тексте.

Ким Чен Ын от себя, народа и властей республики выразил глубокие соболезнования семьям жертв теракта. Он напомнил, что северокорейская позиция неизменна — страна выступает против всех форм терроризма, а также добавил, что варварскому теракту, угрожающему жизни человечества, не может быть оправдания.

"Наш народ считает несчастье и горе дружественного российского народа своей болью и выражает крепкую поддержку и солидарность справедливому делу российского народа", — подчёркивается в телеграмме.

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Напомним, власти многих стран уже осудили произошедший накануне теракт, в том числе Чехии, Германии, Сирии, Турции, Казахстана, Франции и Греции. Также телеграммы президенту России Владимиру Путину направили глава Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

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ТАСС / AP / Korean Central News Agency

Николь Вербер
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