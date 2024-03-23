Пашинян отправил Путину телеграмму с соболезнованиями после теракта в "Крокусе"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за теракта в "Крокус сити холле", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики. Слова поддержки он изложил в телеграмме, которую отправил российскому лидеру.

"Уважаемый Владимир Владимирович, с искренней скорбью воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унёсшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан", — говорится в тексте телеграммы.