Пашинян отправил Путину телеграмму с соболезнованиями после теракта в "Крокусе"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за теракта в "Крокус сити холле", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики. Слова поддержки он изложил в телеграмме, которую отправил российскому лидеру.
"Уважаемый Владимир Владимирович, с искренней скорбью воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унёсшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан", — говорится в тексте телеграммы.
Пашинян заявил, что Армения скорбит вместе с народом России и обращает слова сочувствия и поддержки семьям погибших.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Список пострадавших опубликован здесь. Возбуждено уголовное дело о теракте.