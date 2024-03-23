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23 марта, 20:24

Путин обвинил Запад в "выгодных трактовках"

Путин: Западные контрагенты всегда всё трактуют в выгодном для себя свете

Президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Запад любую ситуацию трактует так, как ему выгодно, что отчётливо видно по ситуации с Югославией в 1999 году и Украиной — после 2014-го. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова "Белград", фрагмент которого показал телеканал "Россия-1".

"Наши западные контрагенты — они ведь всегда всё разворачивают исключительно в свою пользу и всё трактуют в свою пользу", — отметил глава государства.

По его словам, страны НАТО участвовали в военной акции в Югославии без резолюции Совбеза ООН, объясняя это тем, что в стране восемь лет идёт гражданская война, погибают люди и нужно положить этому конец.

"После 2014 года на Украине, по сути, тоже началась гражданская война и неоднократно военные операции против восставшего Донбасса. И это продолжалось как раз восемь лет", — сравнил российский лидер.

Путин назвал самого надёжного союзника России
Путин назвал самого надёжного союзника России

Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году недопустимыми. По его словам, США не справились с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР. Именно Штаты принимали ряд решений в обход Совета Безопасности ООН, в том числе о бомбардировках Югославии.

Лариса Сафронова
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