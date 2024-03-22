Путин назвал недопустимыми бомбардировки Югославии войсками НАТО в 1999 году
Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году недопустимы, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства указал, что этим Запад развязал войну в центре Европы.
"То, что сделал Запад, — это вообще недопустимо. Прямо начали войну, по сути дела, в центре Европы", — сказал российский лидер в документальном фильме "Белград" гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале "Россия-1".
Ранее Владимир Путин заявил, что США не справились с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР. Продолжая мысль, глава государства напомнил, что Штаты принимали ряд решений в обход Совета Безопасности ООН, в частности о бомбардировках Югославии.
ТАСС / Михаил Метцель