Путин обрёк Запад на вечный позор за разрушение Югославии, Ирака, Ливии и Сирии

Страны Запада уже никогда не отмоются от того позора, который постиг их после нападений на Югославию, Ливию, САР и другие государства, убеждён президент России Владимир Путин.

"Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Так же бессовестно, двулично они [страны Запада] вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться", — сказал российский лидер в ходе Послания Федеральному собранию в Гостином Дворе.