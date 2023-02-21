Путин обрёк Запад на вечный позор за разрушение Югославии, Ирака, Ливии и Сирии
Путин: Западу никогда не отмыться от позора после того, что он сделал с другими странами
Страны Запада уже никогда не отмоются от того позора, который постиг их после нападений на Югославию, Ливию, САР и другие государства, убеждён президент России Владимир Путин.
"Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Так же бессовестно, двулично они [страны Запада] вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться", — сказал российский лидер в ходе Послания Федеральному собранию в Гостином Дворе.
К слову, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, иностранные гости не были приглашены на мероприятие. Но на Послании Федеральному собранию в Гостином Дворе присутствуют участники СВО, депутаты и сенаторы.
LIFE / Павел Баранов