"Сами выпустили джинна": Путин припомнил США действия в Ираке и Югославии без одобрения ООН

Власти США не справились с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

"Осталась одна сверхдержава [после распада СССР] в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство — в этом вопрос. Я считаю, что Соединённые Штаты не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах", — заявил глава российского государства.

Он отметил, что Вашингтон сам принимал решения, обходя Совет Безопасности ООН. В пример президент привёл действия американского правительства в Ираке, Югославии и в некоторых других странах.

"События в Ираке, допустим. Всё же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН. В той же Сирии, в бывшей Югославии. Я сейчас не буду говорить о причинах, но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН. Не было. Но Соединённые Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки", — сказал Путин.