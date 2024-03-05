Путин заявил, что Запад противодействует развитию России по всем направлениям 5 марта, 17:18 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Россия постоянно сталкивается с попытками Запада помешать развитию, и речь идёт не только о сельскохозяйственной отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленных предприятий на Ставрополье.

"Вы сказали где-то в завершение <...> о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в лоте сельского хозяйства", — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в тех секторах, где наша страна вырывается вперёд и начинает набирать обороты, западные страны тут же разрабатывают инструменты сдерживания.

Авторы Татьяна Миссуми