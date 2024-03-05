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Путин заявил, что Запад противодействует развитию России по всем направлениям

5 марта, 17:18
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Россия постоянно сталкивается с попытками Запада помешать развитию, и речь идёт не только о сельскохозяйственной отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленных предприятий на Ставрополье.

"Вы сказали где-то в завершение <...> о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в лоте сельского хозяйства", отметил глава государства.

Путин напомнил, что в тех секторах, где наша страна вырывается вперёд и начинает набирать обороты, западные страны тут же разрабатывают инструменты сдерживания.

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Напомним, сегодня, 5 марта, глава государства побывал на агропромышленных предприятиях Ставропольского края. Он продегустировал местную продукцию, а также "познакомился" с роботом, который помогает сотрудникам теплицы собирать урожай. Путин отметил, что сегодня у России практически нет зависимости от импорта продуктов. Более того, по словам президента, примерно 150 стран закупают нашу агропромышленную продукцию, оценив её высокое качество.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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