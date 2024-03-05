Путину на Ставрополье показали робота, который с помощью ИИ собирает помидоры 5 марта, 13:55 Президенту РФ Владимиру Путину показали робота в ООО "Солнечный дар" на Ставрополье. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин посетил тепличный комплекс ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Экокультура" в Ставропольском крае, где ему показали IT-новинку — робота, который собирает урожай помидоров. Life.ru делится кадрами с предприятия.

Президент РФ Владимир Путин посетил тепличный комплекс ООО "Солнечный дар" на Ставрополье. Видео © Life.ru

Сегодня российский завод занимает лидирующие позиции среди своих конкурентов, в том числе и в Европе. Руководство делает ставку на новейшие технологии, внедряя искусственный интеллект на производстве. Путину показали конвейерную ленту, теплицу и "познакомили" с роботом. Небольшой аппарат установлен между рядами помидоров, им управляет компьютерная программа.

Президент РФ Владимир Путин посетил тепличный комплекс ООО "Солнечный дар" на Ставрополье. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин посетил тепличный комплекс ООО "Солнечный дар" на Ставрополье. Фото © Life.ru

Холдинг включает 13 таких высокотехнологичных тепличных комплексов в восьми российских регионах, создан даже специальный отдел по инновациям. Сотрудники видят свою задачу в поставках экологически чистых овощей. Но чтобы оптимизировать труд и выдавать значительные объёмы, процесс существенно роботизируется.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где проведёт совещание по вопросам развития сельского хозяйства. В программе визита — посещение тепличного комплекса. Там Путин не только познакомится с работой предприятия, выращивающего огурцы и помидоры, но и пообщается с сотрудниками в неформальной обстановке — за обедом.

Авторы Татьяна Миссуми