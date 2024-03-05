Путин прибыл в житницу России — Ставропольский край

Президент Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где проведёт совещание по вопросам развития сельского хозяйства. Об этом сообщила во вторник, 5 марта, пресс-служба Кремля. В программе визита — посещение главой государства тепличного комплекса "Солнечный дар", что в посёлке Солнечнодольск. Планируется, что здесь Путин не только познакомится с работой предприятия, выращивающего огурцы и помидоры, но и пообщается с сотрудниками в неформальной обстановке — за обедом.

Кроме того, российский лидер пообщается с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, а также примет участие в открытии новых производственных сельхозобъектов в Ленинградской и Белогородской областях, а также в республике Мордовия.