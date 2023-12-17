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17 декабря, 19:08

Путин осмотрел стенды Севастополя, Петербурга и ряда регионов на форуме "Россия"

Президент РФ Владимир Путин посетил экспозицию "Регионы России", которая проводится на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Сопровождали главу государства первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, заместитель руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Максим Орешкин.

Владимир Путин на экспозиции "Регионы России". Видео © t.me / Пушилин Д.В.

Пояснения к экспонатам на выставке российскому лидеру давали директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, а также администраторы региональных стендов. Президент изучил экспозиции, представляющие Приморский край, Тюменскую область, Красноярский край, Омскую и Архангельскую области, Санкт-Петербург, ДНР, Дагестан, Курскую область, Калмыкию и Севастополь.

Экспозиция "Регионы России" показывает гостям достижения каждого из 89 субъектов Российской Федерации в самых разных сферах — от промышленности и сельского хозяйства, до образования и науки, культуры, туризма и спорта. Также на стендах размещена информация об истории, достопримечательностях и неповторимых природных богатствах регионов.

Трёхмиллионный посетитель выставки "Россия" получит открытку от Путина

Трёхмиллионный посетитель выставки "Россия" получит открытку от Путина

Напомним, Владимир Путин сегодня во второй раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. Глава государства осмотрел экспозицию, после чего принял участие в XXI съезде партии "Единая Россия", который прошёл на площадке выставки-форума.

Обложка ©

t.me / Пушилин Д.В.

Юрий Лысенко
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