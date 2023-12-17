Путин осмотрел стенды Севастополя, Петербурга и ряда регионов на форуме "Россия"

Президент РФ Владимир Путин посетил экспозицию "Регионы России", которая проводится на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Сопровождали главу государства первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, заместитель руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Максим Орешкин.

Владимир Путин на экспозиции "Регионы России". Видео © t.me / Пушилин Д.В.

Пояснения к экспонатам на выставке российскому лидеру давали директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, а также администраторы региональных стендов. Президент изучил экспозиции, представляющие Приморский край, Тюменскую область, Красноярский край, Омскую и Архангельскую области, Санкт-Петербург, ДНР, Дагестан, Курскую область, Калмыкию и Севастополь.

Экспозиция "Регионы России" показывает гостям достижения каждого из 89 субъектов Российской Федерации в самых разных сферах — от промышленности и сельского хозяйства, до образования и науки, культуры, туризма и спорта. Также на стендах размещена информация об истории, достопримечательностях и неповторимых природных богатствах регионов.