Путин осмотрел стенды Севастополя, Петербурга и ряда регионов на форуме "Россия"
Президент РФ Владимир Путин посетил экспозицию "Регионы России", которая проводится на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Сопровождали главу государства первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, заместитель руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Максим Орешкин.
Владимир Путин на экспозиции "Регионы России". Видео © t.me / Пушилин Д.В.
Пояснения к экспонатам на выставке российскому лидеру давали директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, а также администраторы региональных стендов. Президент изучил экспозиции, представляющие Приморский край, Тюменскую область, Красноярский край, Омскую и Архангельскую области, Санкт-Петербург, ДНР, Дагестан, Курскую область, Калмыкию и Севастополь.
Экспозиция "Регионы России" показывает гостям достижения каждого из 89 субъектов Российской Федерации в самых разных сферах — от промышленности и сельского хозяйства, до образования и науки, культуры, туризма и спорта. Также на стендах размещена информация об истории, достопримечательностях и неповторимых природных богатствах регионов.
Напомним, Владимир Путин сегодня во второй раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. Глава государства осмотрел экспозицию, после чего принял участие в XXI съезде партии "Единая Россия", который прошёл на площадке выставки-форума.
t.me / Пушилин Д.В.