Трёхмиллионный посетитель выставки "Россия" получит открытку от Путина 17 декабря, 17:07 Посещение президентом РФ Путиным выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Президент РФ Владимир Путин подписал новогоднюю открытку во время посещения ВДНХ, которую вручат трёхмиллионному посетителю выставки-форума "Россия". Об этом говорится в телеграм-канале мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин подписал открытку для юбилейного посетителя выставки "Россия". Видео © t.me / zarubinreporter

"На днях выставка "Россия" встретит трёхмиллионного посетителя! Счастливого гостя ждёт поздравительное письмо от Владимира Путина и торжественная церемония с вручением особого подарка", — уточнили организаторы.

Гендиректор выставки Наталья Виртуозова отметила, что здесь действует специальная система подсчёта числа гостей, поэтому ошибки при выборе счастливчика не будет. Также, по её словам, трёхмиллионный посетитель получит поездку на космодром Восточный. Раскрывать текст послания в открытке от Путина она не стала.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин во второй раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. Там проходил съезд партии "Единая Россия", где единогласно было поддержано самовыдвижение Путина в качестве кандидата на президентские выборы в марте 2024 года.

Авторы Татьяна Миссуми