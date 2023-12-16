Главными посетителями Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве стали дети, а данный масштабный проект показывает им возможности РФ преодолевать введённые против неё почти 18 000 санкций. Таким мнением поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с главами фракций Госдумы.

Лидеры думских фракций восхитились выставкой "Россия" на ВДНХ. Видео © LIFE

"Главные "випы" на этом проекте — это дети, которые учатся. Они смотрят на возможности России преодолевать почти 18 тысяч санкций, совершенно необоснованных. Тем не менее всё растёт, наукоёмкие, инфраструктурно значимые проекты в каждом регионе. Это невозможно было представить, но это реальность. Поэтому дети — главные посетители выставки, которая продолжается. Она ещё близко не выбрала свой потенциал", — отметил Слуцкий.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также отметил, что выставка произвела яркое впечатление на молодёжь. Он рассказал, что рекомендовал посетить мероприятие своим внукам.

"Я всех своих туда привёз. И они там три часа [были], в том числе и вся Дума выезжала. А своё домашнее войско — я сказал: "Пока вы не изучите мне — начиная с Камчатки до Калининграда — я вас кормить не буду". Они сейчас с удовольствием посещают и знакомятся", — подчеркнул Зюганов.

Путин добавил, что на выставке планировалось отразить достижения РФ с 2000 года. При этом президент согласился с Зюгановым в том, что "подушка возможностей" была создана ещё в СССР. Лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев на встрече в свою очередь напомнил о вере Запада в то, что РФ "никогда не сможет стать конкурентом".

"В это поверила приличная часть нашего населения. Когда сейчас на выставке люди видят достижения [России] во всех отраслях и превосходство по ряду позиций, которое раньше замалчивалось, то, конечно, это мощный эффект, на который все обратили внимание. Выставка может работать не только внутри, но и за пределами России, выдавая совершенно очевидные примеры конкурентного превосходства", — отметил он.

Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов указал, что на таком масштабном мероприятии российские регионы конкурируют между собой в том, кто круче.